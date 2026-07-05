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Dünya Kupası'nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaptığı tahminlerle dikkat çeken 10 haftalık bir keçi sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiltere'nin oynadığı dört maçı da doğru bilen "Clinton Goatiste" adlı keçi, son tahminiyle İngiliz taraftarları üzdü.

Dünya Kupası'nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bir dönem maç tahminleriyle ünlenen "Paul Ahtapot"un ardından şimdide keçi dünya gündemi oldu. Henüz 10 haftalık Royal Golden Guernsey cinsi "Clinton Goatiste" adlı keçi, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin şu ana kadar oynadığı tüm maçların sonucunu doğru tahmin ederek ilgi odağı oldu.

Keçi, İngiltere'nin grup aşamasında Hırvatistan ve Panama'yı mağlup edeceğini, Gana ile ise berabere kalacağını önceden tahmin etti. Son olarak Son 32 Turu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında İngiltere'nin kazanacağını öngören keçi, bir kez daha doğru çıktı.

Dünya Kupası nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi! 1

MEKSİKA'YI SEÇTİ

Şimdi ise gözler İngiltere ile Meksika arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Clinton Goatiste'nin tahmini ise İngiliz taraftarların moralini bozdu.

Keçi, kendisine sunulan iki süt şişesinden Meksika bayrağının bulunduğu şişeye yönelerek karşılaşmayı Meksika'nın kazanacağını öngördü. Gana maçında ise hiçbir şişeyi seçmeyerek beraberlik tahmini yapmıştı.

Dünya Kupası nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi! 2

TAHMİN YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Keçinin tahmin yöntemi de sosyal medyada ilgi görüyor. Her maç öncesi iki takımın bayraklarının üzerine birer süt şişesi yerleştiriliyor. Keçi hangi şişeye yönelirse, maçın galibi olarak o takım gösteriliyor.

Dünya Kupası nın yeni kahini keçi oldu: 4 maçında sonucunu bildi! 3

İNGİLTERE'Yİ ZORLU BİR SINAV BEKLİYOR

İngiltere'nin işi yalnızca keçinin tahmini nedeniyle değil, saha şartları nedeniyle de kolay görünmüyor. Karşılaşma, Meksika'nın efsanevi Azteca Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, bu statta oynadığı resmi maçlarda yıllardır büyük üstünlük kurarken, yüksek rakım avantajını da kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
keçi dünya kupası kahin
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