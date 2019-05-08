Mynet Trend

Yarışı kazanabilmek için çocuk sporcuyu iterek denize düşürdü

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 08.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'nda skandal bir olay yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük tartışmalara neden oldu. 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i sudan çıkarken iterek düşürdü.

1

Geçtiğimiz pazar günü İçmeler Mahallesi’nde gerçekleşen 1500 metre yarışında yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, sudan birinci olarak çıktı. Diker’in çıkışı esnasında 40-44 yaş kategorisinde yarışan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, bitiş çizgisinde önünde çıkan 13 yaşındaki küçük sporcuya çarparak yere düşürdü.

944

Ukraynalı Iryna Bolshakova, yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi geçen ikinci kişi oldu. 13 yaşındaki Seyfi Diker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal’ı, hakemler diskalifiye etti. Hakemler, 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Yarış hakemleri Seyfi Diker'i ise 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan etti.

4

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Lionel Messi'ye büyük şokLionel Messi'ye büyük şok
Taraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke ettiTaraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları Marmaris İçmeler Mahallesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
yazıklar olsun sana birde milli yapmışız seni yüzme federasyonu kendini sporcu sanan bu embesilin tüm haklarını alıp lisansını iptal etmeli
YSK'nın Vücut Bulmuş Hali...
yüzmeyi öğrenmişsin ama sporcu olamamışsın,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool Lionel Messi'ye nefes aldırmadı

Lionel Messi'ye büyük şok

Taraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke etti

Taraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke etti

'Hastayım' deyip başka maça gitti, kovuldu!

'Hastayım' deyip başka maça gitti, kovuldu!

Luis Suarez'den Eljif Elmas'a imzalı forma hediyesi

Barcelona'nın yıldızından F.Bahçeli isme hediye!

Felipe Melo'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi paylaşımı

Felipe Melo sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz ile Galatasaraylı isim birbirine girdi

Burak Yılmaz ile G.Saraylı isim birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.