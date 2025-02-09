Yarışma programında skandal anlar! Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Yarışmacıların birbirlerinin sevgililerini ya da hoşlandığı kişileri ayartmaya çalıştığı İspanya'da yayınlanan 'Temptation Island' isimli programda skandal anlar yaşandı. Montoya isimli yarışmacının yaşadıkları gündem oldu.

SEVGİLİSİ BAŞKASIYLAA BİRLİKTE OLDU! O ANLARI İZLEDİ...

Yarışmada Montoya'ya kız arkadaşı Anita'nın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği anlar canlı olarak izletildi. Öfkeden deliye dönen yarışmacı bağırarak sevgilisine doğru koşmaya başladı.

Sevgilisinin sesini duyan Anita ise gözyaşları içinde sevgilisinden özür diledi. O anları ise sosyal medyada gündem oldu.