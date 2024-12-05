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Yarışmacının isteği programa damga vurdu! Zuhal Topal'ın ağzı açık kaldı ne diyeceğini bilemedi! 'O ne demek ya...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.12.2024 18:24
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında ilginç anlar yaşandı. Ünal isimli bir yarışmacının isteği programa damga vurdu. Zuhal Topal bu istek karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Yarışmacının isteği programa damga vurdu! Zuhal Topal'ın ağzı açık kaldı ne diyeceğini bilemedi! 'O ne demek ya...'

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle büyük ödül için yarışıyor. Kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman ilginç anlara da imza atıyor.

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Bu hafta ise yarışmacılardan biri isteğiyle hem ekran başındakileri hem de ünlü sunuzu Zuhal Topal'ı şaşırtmayı başardı.

CANLI SU İSTEDİ!

Programda Ünal isimli yarışmacı yemek masasında su servisi yapılırken "Canlı su istiyorum. Ben ölü su içmiyorum" dedi. Kimse Ünal Bey'in o isteğini önce anlayamadı. Zuhal Topal ise "O ne demek ya?" diyerek tepki verdi. Ünlü sunucunun ağzı açık kaldı.

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"Suyu ben canlandırırm o zaman" diyen Ünal Bey, iki su bardağı alarak suları önce birine daha sonra diğerine döktü.

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Yemeği görünce masadan kalktı! 'Midem bulandı...' Yemeği görünce masadan kalktı! 'Midem bulandı...'
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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