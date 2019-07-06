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Yarışmak için hava atan motosikletli dersini böyle aldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Yan yana dizilmiş yeşil ışığın yanmasını bekleyen motosikletliler arasındaki bir kişi, yaptığı hareketlere pişman oldu. Yarışmak için motorunun sesini çıkararak hava atan motosikletli, aniden kalkınca yerlerde süründü. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

Trafik ışıklarında bekleyip yeşil ışığın yanmasını bekleyen motosikletler ilginç anlara sahne olurken aralarından bir motosikletli yarışın heyecanına fazla kapılıyor. Yan yana dizilmiş motosikletler arasında bir motosikletli yarışmak için motorunun sesini çıkararak gözdağı vermeye çalışsa da yeşil ışık yandıktan sonra dersini aldı.

Motorunun sesini çıkararak hava atan ve kendini yarışa hazırlayan motosikletli, diğer motosikletlileri geçmek için aniden hızlanınca kontrolü kaybetti ve yerlerde süründü.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada yayılan ve Brezilya'da çekildiği tahmin edilen görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi. Yarışmak için en çok hevesli olan, ancak yeşil ışık yandıktan sonra kontrolü kaybedip yerlerde sürünen motosikletli izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Yarış kontrol hız

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