Yarıyıl tatili nasıl yazılır? Yarıyıl tatili mi yarı yıl tatili mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Yarıyıl tatili" ifadesi, günlük konuşmalarda olduğu gibi yazılı metinlerde ve sınavlarda da sıklıkla karşılaşılan bir ifadedir. Bilhassa yazı dilinde görülen hatalar, yazıların anlamında bozulmalara ve yazı kalitesinin düşmesine neden olabilir. Metinlerde kullanılması gereken ifadelerin yazımı konusunda tereddüt yaşandığında, Türk Dil Kurumunun internet üzerindeki kelime sorgulama sayfasına başvurmak faydalı olacaktır. Bu sayfa üzerinde sıklıkla sorgulanan ifadelerden biri de “yarıyıl tatili”dir.

Yarıyıl tatili nasıl yazılır?

Yarıyıl tatili yazımı genellikle tatilin yaklaşması ya da sınavlarda doğru yazım şekillerinin sorulması ile karşılaşılan bir kelimedir. Eğitime ara verilmesiyle ilgili kullanılan bu sözcüğün birçok mecrada hatalı olarak yazıldığı görülür. Sözcüklerin nasıl yazılacağı merak edildiğinde Türkçe sözlüklerden faydalanmak en doğru seçenek olacaktır. Bu konuda birincil kaynak olarak Türk Dil Kurumunun resmî web sitesi ön plana çıkmaktadır. Bu sayfaya girildiğinde üst bölümdeki arama yerinden sorgulanan kelimelerin doğru yazım şekilleri ve anlamları öğrenilebilir.

Bu kapsamda sorgulanan ifadelerden biri de yarıyıl tatilidir. Yarıyıl tatili yazımı “yarıyıl tatili” şeklinde olmalıdır. Diğer yazım biçimleri hatalı olarak değerlendirilir.

Yarıyıl tatili doğru yazılışı

Yazım kurallarına dikkat eden kişiler, internet üzerinden kelimelerin doğru yazım biçimlerini araştırmaktadır. Bu kapsamda sorgulanan kelimelerin başında yarıyıl tatili ifadesi de yer alır. Bu ifade özelinde merak edilen konu kelimenin yarıyıl tatili mi yarı yıl tatili mi biçiminde yazılması gerektiğidir. Bu ifadenin “yarı” “yıl” ve “tatili olmak üzere üç sözcükten oluştuğu görülür. Bu tür sözcükler, dil ögeleri konuları incelendiğinde birleşik sözcükler sınıfına dâhil olmaktadır. Birleşik sözcükler de kendi aralarında ayrı veya bitişik olarak türlere ayrılır. Yarıyıl tatili TDK kurallarına göre belirlenmiş doğru yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Yarıyıl tatili (Doğru kullanım)

Yarı yıl tatili (Yanlış kullanım)





