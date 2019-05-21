SPOR

Yaroslav Radashkevich ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Avrasya Halter Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmek için uzun süredir antrenman yapan Yaroslav Radashkevich son antrenmanında 250 kilogramlık ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı.

Yaroslav Radashkevich ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı

Rusya’nın Habarovsk şehrinde başlayan Avrasya Halter Şampiyonası'na katılan Yaroslav Radashkevich isimli Rus sporcu antrenman yaptığı sırada korkunç bir sakatlık yaşadı.

Düzenlenen şampiyonaya katılmaya karar veren sporcu uzun zamandır bu müsabakalarda derece elde etmek için büyük gayret göstererek çalışmalara başladı. 19 Mayıs’ta başlayan şampiyonaya katılan Radashkevich antrenmanlar sırasında ekibiyle birlikte ağırlık çalışması yapmak istedi. Haltere ekip tarafından toplam 250 kilogramlık ağırlık yüklendi. Bütün hazırlığını tamamlayan sporcu ise halterin altına girdi. Halteri omzuna alan sporcu bir süre sonra bacakları yükü kaldıramayınca halter ile birlikte düştü.

2 HAFTA ÖNCE SAKATLIĞINI HİSSETMİŞ
Ekipten bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre sporcu halteri kaldırınca bacakları bir anda ters döndü. 250 kilogram ağırlıkla birlikte düşen sporcu hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan sporcunun sağ ve sol bacaklarında kırıklar olduğu anlaşılınca hemen tedavisine başlandı. Sporcunun hastanede doktorlara 2 hafta önce bacaklarında bir ağrı hissettiğini, ağrı kesiciler kullandığını, şampiyonaya katılabilmek için doktora görünmek istemediğini söylediği ortaya çıktı.

HAYATI BOYUNCA SPOR YAPAMAYACAK
Hastanede tedavi altına alınan sporcunun her 2 bacağının alçıya alındığı ve 6 ay boyunca bacaklarının iyileşmesi için tedavisine devam edileceği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada sporcunun normal hayatına devam edebileceği fakat bundan sonraki yaşamında artık spor yapamayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yaroslav Radashkevich halter

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