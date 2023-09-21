Yaş farkı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini ile Dilara Talay aşka geldi! O pozları yorumlara kapattı

Survivor'a katılması ile dikkat çeken ve ardından açlığa dayamayarak yarışmadan çekilen ünlü türkücü Berdan Mardini, sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Tarzını değiştiren ve geçtiğimiz günlerde pembe takım elbisesi ile Barbie akımına uyan Mardini bu defa genç sevgilisi ile aşk dolu pozlarını peş peşe paylaştı.

Sevgilisi Dilara Talay ile yeni pozlarını yayınlayan Mardini, bu kez gönderisini yorumlara kapatmayı ihmal etmedi. Koltukta oturdukları ve Talay'ın kendisini öptüğü anları takipçileri ile paylaşan Mardini'nin bu fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla ilk fotoğrafını paylaştıktan sonra sosyal medyada adeta yorum yağmıştı.

Kim olduğu bilinmeyen genç sevgiliyi görenler "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" yorumlarında bulunmuştu.

Instagram hesabından 300 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü isim sık sık tarzıyla sosyal medyada gündem oluyor.



