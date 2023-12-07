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Yaş farkı çok konuşulmuştu! Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor! Ev tutuldu...

07.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Serkan Keskin 2018 yılından bu yana aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Meriç Aral ile evleniyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları Alina Boz ile Umut Evirgen düğününe katılan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik hazırlıklarını hızlandırdıklarını açıkladı.

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atıp nişanlanan ünlü çift evlilik hazırlıklarını hızlandırdı.

meriç aral 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024'te evlenmeleri beklenen Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın evlendikten sonra oturacağı evi tutarak işe başladıkları öğrenildi.

MERİÇ ARAL

Moda’da oturan Meriç Aral, evlendikten sonra Keskin’le tuttukları Arnavutköy’deki eve taşınacak. İkili baharda yapmayı planladıkları düğün için şu günlerde mekan bakıyor.

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Meriç Aral Serkan Keskin erkan karakteri
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