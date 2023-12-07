Yaş farkı çok konuşulmuştu! Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor! Ev tutuldu...

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atıp nişanlanan ünlü çift evlilik hazırlıklarını hızlandırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024'te evlenmeleri beklenen Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın evlendikten sonra oturacağı evi tutarak işe başladıkları öğrenildi.

Moda’da oturan Meriç Aral, evlendikten sonra Keskin’le tuttukları Arnavutköy’deki eve taşınacak. İkili baharda yapmayı planladıkları düğün için şu günlerde mekan bakıyor.





