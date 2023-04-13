Yaş farkı çok konuşulmuştu! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: 15 güne ayrılır dediler...

Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanıyor. Altuğ eşini de ikna ederek sosyal medya hesabı açtırmıştı.

Doktorlar dizisinden sonra ekrana ara veren Yağmur Atacan sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

YAŞ FARKINA GÖNDERME

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan yaptıkları paylaşımlarla yine gündeme geldi.

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafının altına "Bizim için 15 güne ayrılır dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli... 15 ömür olsa inadımızdan değil sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" notuyla evlilik yıl dönümlerini kutladı.



