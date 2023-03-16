MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Yaş itibarıyla sınıra geldim' diyerek duyurdu! İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı

'Yaş itibarıyla sınıra geldim' diyerek duyurdu! İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı

16.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerindne bir veda mesajı yayımladı. "Yaş itibarıyla da sınıra geldim" diyen Hatipoğlu, kurucu rektör olarak görev aldığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu. Hatipoğlu, açıklamasının devamında "Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

'Yaş itibarıyla sınıra geldim' diyerek duyurdu! İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı

Ramazan aylarında yaptığı programla uzun yıllardır ekranlarda olan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı. Hatipoğlu, kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu.

NİHAT HATİPOĞLU: "YAŞ İTİBARIYLA DA SINIRA GELDİM"

"Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim." diyen Hatipoğlu; güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettiğini belirterek yerine atanan isme başarılar diledi.

AAA

"DİNİ TEBLİĞİMİZ SON NEFESE KADAR DEVAM EDECEK"

Hatipoğlu açıklamasının devamında ise "Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Dostlar. 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık.

NIHAT

Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır. Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim.

Güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettim. Yerime gelen arkadaşıma da başarılar dilerim. Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun."

GFDH

Nihat Hatipoğlu dede oldu! Torununa verdiği isim dikkat çekti Nihat Hatipoğlu dede oldu! Torununa verdiği isim dikkat çekti
O sözleri kesti mi? Hemen açıklama yaptı O sözleri kesti mi? Hemen açıklama yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyülediTransparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Deprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama daha

Deprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama daha

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Sel bölgesinde belediye başkanına tepki! 'Sen vatandaşa silah çek'

Sel bölgesinde belediye başkanına tepki! 'Sen vatandaşa silah çek'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.