Yasa dışı bahis operasyonu: Gözaltılar var

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açıldığını belirledi. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp yönetildiği, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarken, yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

