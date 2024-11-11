Yasa dışı bahse davet eden ünlülere soruşturma! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında gözaltı kararı!

Toplumu yasa dışı bahse teşvik edenler hakkında soruşturma! Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik “Yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof, Esma Sözen'in bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Serdar Ortaç da ilk aşamada aranırken daha sonra bulunarak gözaltına alındı.
Ortaç uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.
Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.