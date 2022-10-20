Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.



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