Yasak aşkını bindiği taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim, benim kurallarım''

ABD, Dallas'tan bir Uber sürücüsü olan Roni, aracına aldığı bir yolcusunun evli olmasına rağmen yasak aşk yaşadığını fark etmesi ve bu ilişkiyi ifşa etmesi üzerine yaşananları anlattığı gönderisiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

AİLESİYLE VEDALAŞTI

Roni, ilk aldığı yolcunun evli bir adam olduğunu anlattı. Onun karısına ve çocuklarına evin önünde veda ettiğini, ailesinin onu uğurlamak için dışarıya kadar geldiğini ve kızının ona ''Seni seviyorum babacığım'' dediğini anlattı.

BİR DURAK EKLETTİ

Buraya kadar her şey normal görünüyordu ancak yolcu araca bindiğinde yeni bir durak daha ekletti. Roni, bu durakta biraz bagajı olan bir kadının arabaya bindiğini ve içeri girer girmez adama 'Sonunda lanet olası karından kurtulduğuna çok sevindim' dediğini anlattı.

NE ZAMAN AYRILACAĞINI SORDU

Roni daha sonra, adamın yolcuyu öptüğünü ve ona ailesinden ne zaman ayrılacağını sormaya başlayana kadar sohbet ettiklerini iddia etti. Kadın ona kendisini ertelemesinden sıkıldığını ve eşini tam anlamıyla ne zaman bırakacağını sorduğunu söyledi. Adam ise ''Biliyorsun, halletmem gereken bazı şeyler var. Bunu daha sonra konuşalım'' diye yanıtlamıştı.

''BENİM ARABAM''

Roni, tanık oldukları karşısında kayıtsız kalamadığını ve müşterileri hakkında ne yapacağı konusunda ani bir karar verdiğini anlattı. ''Bu benim arabam ve özgürüm'' diye düşünen taksi sürücüsü, ''Arabamda berbat bir şey yapıyorsan, uygun gördüğüm şekilde davranma hakkım var." diye konuştu.

İFŞA ETTİ

Roni'nin kararı adamı evine geri götürmek oldu. Arabayı evine sürüp onu ve metresini karısının ve çocuklarının bulunduğu evin önünde aracından indirerek ikiliyi ifşa eden Roni, "Kendinden utanmalısın ve umarım bunu görürsün" diyerek hikayeyi anlattığı videoyu sonlandırdı.

BİNLERCE YORUM ALDI

Videoya binlerce yorum bırakıldı. Bazı kullanıcılar sürücüyü adamı ifşa ettiği için överken, diğerleri ise ona kendi işine bakmasını söyledi. Bir kullanıcı, "Karısının bilmeye hakkı vardı ama çocukların önünde değil," diyerek Roni'nin yöntemini eleştirdi. Bir diğeri ise, “Durumu asla bilemezsiniz” diyerek, Roni'nin kararını onaylamadı.



