Yasak Elma 115. son bölüm final sahnesi! Ender'e ihanet şoku! Doğan'ın eşiyle karşılaştı

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 11 Ekim Pazartesi akşamı 115. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise, Doğan'la yakınlaşan Ender, onun evine gittiğinde ise karşısında Arzu'yu buldu. Arzu, Ender'e Doğan'ın eşi olduğunu söyledi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.



