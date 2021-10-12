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Yasak Elma 115. son bölüm final sahnesi! Ender'e ihanet şoku! Doğan'ın eşiyle karşılaştı

12.10.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 115. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde Doğan'la yakınlaşmaya başlayan Ender büyük bir şok yaşadı. Doğan'ın evine giden Ender, karşısında Doğan'ın eşi Arzu'yu buldu.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 11 Ekim Pazartesi akşamı 115. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde ise, Doğan'la yakınlaşan Ender, onun evine gittiğinde ise karşısında Arzu'yu buldu. Arzu, Ender'e Doğan'ın eşi olduğunu söyledi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

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Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

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Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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