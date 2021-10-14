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Yasak Elma 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın Kumru ve Çağatay planı: Beni siz delirttiniz

14.10.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de 5. sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 116. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma'da eşi Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız intikam planı yapıyor. Yıldız'ın "Kumru ile Çağatay korksun. Beni aptal yerine koyan herkesin aklıyla oynayacağım. Beni siz delirttiniz" sözleri dikkat çekiyor. Yasak aşkı Kumru ile buluşmak isteyen Çağatay ise büyük bir şok yaşıyor.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma, 18 Ekim Pazartesi akşamı 116. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yasak Elma'nın yeni bölümüne Yıldız'ın Çağatay ve Kumru'dan intikam planı damga vuracak. Kumru ile Çağatay'ı birlikte gören Yıldız, boşanma hazırlıkları yapıyor. Yıldız, "Çağatay beni aldatıyor. Benim delil toplayıp bunları rezil ederek boşanmam lazım" diyerek yeni planını yapıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

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Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

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Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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