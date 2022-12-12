Yasak Elma 158. BÖLÜM ÖZETİ! Fox Tv Yasak Elma 158. bölüm kesintisiz İZLE!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 158. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide bu akşam; Ender hamileliğinin Yıldız’ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir....

YASAK ELMA 158. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

YASAK ELMA 158. BÖLÜM ÖZETİ!

Zeynep, Yıldız ve Asuman’a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır.

Ender hamileliğinin Yıldız’ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir.

Kumru, Selim’le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim’in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.

