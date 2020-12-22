Yasak Elma 90. son bölüm final sahnesinde Ender'den büyük sürpriz: Halit yaşıyor! Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 90. son bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm finaline ise Ender'in Halit'in ölmediğini anladığı anlar damga vurdu. Ender'in söylediği "Halit yaşıyor" sözleri, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı.

Usta oyuncu Talat Bulut'un canlandırdığı 'Halit Argun' karakteri, 85. bölümde hayatını kaybetmişti. Son bölümün ardından, Bulut'un diziye dönüp dönmeyeceği, merak konusu oldu.

TALAT BULUT'TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Talat Bulut ise manidar bir paylaşım geldi. Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise "Giden gitti,beklemeyin boşuna.

Dönüşü asla olmayacak" notunu yazdı.

YASAK ELMA 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 28 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 91. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.

Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.



