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Yasak Elma 90. son bölüm final sahnesinde Ender'den büyük sürpriz: Halit yaşıyor! Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

22.12.2020 01:50 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma 90. son bölüm final sahnesinde Ender'den büyük sürpriz: Halit yaşıyor! Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 90. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Ender, Halit Argun'un yaşadığından şüphe ediyor. Halit adına 10 gün önce yeni bir hesap açıldığını da öğrenen Ender'in "Halit yaşıyor" sözü dikkat çekti. Ünlü oyuncu Talat Bulut da sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Peki Halit Argun rolünü canlandıran Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor? İşte Yasak Elma 90. son bölüm final sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 90. son bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm finaline ise Ender'in Halit'in ölmediğini anladığı anlar damga vurdu. Ender'in söylediği "Halit yaşıyor" sözleri, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı.

Usta oyuncu Talat Bulut'un canlandırdığı 'Halit Argun' karakteri, 85. bölümde hayatını kaybetmişti. Son bölümün ardından, Bulut'un diziye dönüp dönmeyeceği, merak konusu oldu.

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TALAT BULUT'TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Talat Bulut ise manidar bir paylaşım geldi. Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise "Giden gitti,beklemeyin boşuna.
Dönüşü asla olmayacak" notunu yazdı.

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YASAK ELMA 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 28 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 91. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur.

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Ender takip edildiğini anlar ve  uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

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