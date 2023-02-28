Yasak Elma’da şaşırtan ayrılık! İki ünlü isim birden diziden ayrılıyor

Oyuncuları arasında Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma’ya yeni sezonda ünlü isimler dahil olmuştu. Yeni bölümleri ile sosyal medyada gündem olmaya devam eden Yasak Elma dizisinden şaşırtan ayrılık haberi geldi.

Medcezir dizisinde Mira’nın annesine hayat veren başarılı oyuncu Şebnem Dönmez Handan karakteri ile Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy Engin karakteri ile Yasak Elma’ya dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bekir Aksoy diziden ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle ayrılacak. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez de diziye veda edecek.



