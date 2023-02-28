MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma’da şaşırtan ayrılık! İki ünlü isim birden diziden ayrılıyor

Yasak Elma’da şaşırtan ayrılık! İki ünlü isim birden diziden ayrılıyor

28.02.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.

Yasak Elma’da şaşırtan ayrılık! İki ünlü isim birden diziden ayrılıyor

Oyuncuları arasında Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma’ya yeni sezonda ünlü isimler dahil olmuştu. Yeni bölümleri ile sosyal medyada gündem olmaya devam eden Yasak Elma dizisinden şaşırtan ayrılık haberi geldi.

şşş

Medcezir dizisinde Mira’nın annesine hayat veren başarılı oyuncu Şebnem Dönmez Handan karakteri ile Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy Engin karakteri ile Yasak Elma’ya dahil olmuştu.

yasak-elma-dizisi

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bekir Aksoy diziden ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle ayrılacak. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez de diziye veda edecek.
yyy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''
Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."
Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...
Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy Şebnem Dönmez yasak elma Oyuncu Sevda Erginci

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı tepki toplamıştı: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Paylaşımı tepki toplamıştı: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Depremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

Depremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

Adliye önünde dehşet: Ortalık bir anda karıştı! Kanlar içinde kaldı

Adliye önünde dehşet: Ortalık bir anda karıştı! Kanlar içinde kaldı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.