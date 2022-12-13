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Yasak Elma'da tek gecelik ilişki bombası! İzleyiciler tepki gösterdi: Mide bulandırıcı

13.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma son bölümde yine bomba olaylar yaşandı. Dizide Kumru'nun aşkı doktor Selim'in zaman zaman Kumru'nun annesi Handan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma'daki bu sahneler izleyicilerden tepki çekti.

Yasak Elma'da tek gecelik ilişki bombası! İzleyiciler tepki gösterdi: Mide bulandırıcı

Yasak Elma’nın son bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. Yasak Elma'daki son sahneler sosyal medyada da tepki çekti.

Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) uğruna çiçekçide çalıştığı büyük aşkı doktor Selim Avcıoğlu (Emre Kızılırmak) ve annesi Handan’ın zaman zaman buluşup tek gecelik ilişkiler yaşadığı gizli sevgilisi çıktı.

Bu duruma eğer öğrenirse Kumru’nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Kulislerden sızan bilgiye göre önümüzdeki bölümde Selim, Ezgi olarak tanıdığı Kumru’ya aşkını ilan edecek. Ama tansiyon giderek artacak.

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Yasak Elma'daki bu sahneler sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin izleyicisi bu sahneleri eleştirerek "Böyle mide bulandırıcı bir sahneye gerek var mıydı?" yorumlarında bulundu.

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