Yasak Elma'da tek gecelik ilişki bombası! İzleyiciler tepki gösterdi: Mide bulandırıcı

Yasak Elma’nın son bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. Yasak Elma'daki son sahneler sosyal medyada da tepki çekti.

Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) uğruna çiçekçide çalıştığı büyük aşkı doktor Selim Avcıoğlu (Emre Kızılırmak) ve annesi Handan’ın zaman zaman buluşup tek gecelik ilişkiler yaşadığı gizli sevgilisi çıktı.

Bu duruma eğer öğrenirse Kumru’nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Kulislerden sızan bilgiye göre önümüzdeki bölümde Selim, Ezgi olarak tanıdığı Kumru’ya aşkını ilan edecek. Ama tansiyon giderek artacak.

Yasak Elma'daki bu sahneler sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin izleyicisi bu sahneleri eleştirerek "Böyle mide bulandırıcı bir sahneye gerek var mıydı?" yorumlarında bulundu.



