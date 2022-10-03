MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma dizisinde Murat'ı kim öldürdü? Yasak Elma'da Murat'ın katili kim?

Yasak Elma dizisinde Murat'ı kim öldürdü? Yasak Elma'da Murat'ın katili kim?

03.10.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 149. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizide Doğan karakterinin sağ kolu olan Murat'ı kimin öldürdüğü merak edildi. Peki Yasak Elma dizisinde Murat'ı kim öldürdü? Yasak Elma'da Murat'ın katili kim? İşte son bölümdeki detaylar...

Yasak Elma dizisinde Murat'ı kim öldürdü? Yasak Elma'da Murat'ın katili kim?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma 149. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sevilen yapımda yeni bölümde Doğan, Ender, Yıldız ve Handan'ı ofise çağırdı ve şirketi kötü yönettiklerini söyleyerek parasız kaldıklarını ifade etti. Peki Murat'ı kim öldürdü?

YASAK ELMA DİZİSİNDE MURAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Yasak Elma dizisinde 149. bölümde yaşananlar izleyicileri şok etti. Karakterlerden Ender yeni fragmanda "Murat'ı hanginiz öldürdü?" diye sorarken tüm kızların durumu inkar ettiği görüldü.

Ayrıca Yıldız, ünlü bir popçuyla sevgili olduğunu basın çalışanlarına açıkladı. Dizinin yeni bölümünde Doğan, Ender, Yıldız ve Handan'ı ofise çağırdı ve şirketi kötü yönettiklerini söyledi. "Nakit akışı bozulmuş" diyen Doğan'ın, "Hepiniz beş parasız kaldınız" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Murat'ın katilinin kimliği henüz belli olmadı. Ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz. Sevilen dizide yeni bölüm her Pazartesi akşamı saat 20:00'de FOX TV'de ekrana geliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Afşin'i Emre Bulut kimdir?Alparslan Büyük Selçuklu'nun Afşin'i Emre Bulut kimdir?
Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakınDünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi fox tv yasak elma alti söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

İlginizi Çekebilir

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.