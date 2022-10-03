Yasak Elma dizisinde Murat'ı kim öldürdü? Yasak Elma'da Murat'ın katili kim?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma 149. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sevilen yapımda yeni bölümde Doğan, Ender, Yıldız ve Handan'ı ofise çağırdı ve şirketi kötü yönettiklerini söyleyerek parasız kaldıklarını ifade etti. Peki Murat'ı kim öldürdü?

YASAK ELMA DİZİSİNDE MURAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Yasak Elma dizisinde 149. bölümde yaşananlar izleyicileri şok etti. Karakterlerden Ender yeni fragmanda "Murat'ı hanginiz öldürdü?" diye sorarken tüm kızların durumu inkar ettiği görüldü.

Ayrıca Yıldız, ünlü bir popçuyla sevgili olduğunu basın çalışanlarına açıkladı. Dizinin yeni bölümünde Doğan, Ender, Yıldız ve Handan'ı ofise çağırdı ve şirketi kötü yönettiklerini söyledi. "Nakit akışı bozulmuş" diyen Doğan'ın, "Hepiniz beş parasız kaldınız" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Murat'ın katilinin kimliği henüz belli olmadı. Ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz. Sevilen dizide yeni bölüm her Pazartesi akşamı saat 20:00'de FOX TV'de ekrana geliyor.



