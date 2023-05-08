MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma final mi yapıyor, ne zaman? Yıldız ve Ender'li Yasak Elma kaçıncı bölümde bitecek? 5 sezonun ardından veda ediyor!

Yasak Elma final mi yapıyor, ne zaman? Yıldız ve Ender'li Yasak Elma kaçıncı bölümde bitecek? 5 sezonun ardından veda ediyor!

08.05.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma, final haberleriyle gündemdeki yerini aldı. Uzun yıllardır ekranların en sevilen yapımları arasında kendisine yer bulan ve izleyicinin yakından takip ettiği dizilerden biri olan Yasak Elma'nın final tarihi araştırılıyor. Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu sevilen dizide sona geliniyor. Peki, Yasak Elma final mi yapıyor, ne zaman? Yıldız ve Ender'li Yasak Elma kaçıncı bölümde bitecek?

Yasak Elma final mi yapıyor, ne zaman? Yıldız ve Ender'li Yasak Elma kaçıncı bölümde bitecek? 5 sezonun ardından veda ediyor!

Başrollerinde Eda Ece ce Şevval Sam gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinde büyük finale çok az bir zaman kaldı. FOX’un en uzun soluklu yapımlarından biri olan Yasak Elma, her bölümüyle ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen büyük finaline geri sayım başladı. İşte Yasak Elma final tarihi...

YASAK ELMA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Her bölümü ayrı beğenilen ve gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla her zaman adından söz ettiren dizinin büyük finaline sayılı günler kaldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (4)

Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin 29 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.

YASAK ELMA FİNALİ KAÇINCI BÖLÜMDE?

Senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Yasak Elma dizisi 179. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu bilgiye göre Yasak Elma'nın final bölümü 29 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'ndeki sevişme sahnesine yorum yağdı!Kızılcık Şerbeti'ndeki sevişme sahnesine yorum yağdı!
Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem olduŞarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu
Yine sınır tanımadı! Süper mini elbisesiyle dansı gündem oldu Yine sınır tanımadı! Süper mini elbisesiyle dansı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Şevval Sam fox tv Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin"

Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin"

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.