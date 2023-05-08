Yasak Elma final mi yapıyor, ne zaman? Yıldız ve Ender'li Yasak Elma kaçıncı bölümde bitecek? 5 sezonun ardından veda ediyor!

Başrollerinde Eda Ece ce Şevval Sam gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinde büyük finale çok az bir zaman kaldı. FOX’un en uzun soluklu yapımlarından biri olan Yasak Elma, her bölümüyle ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen büyük finaline geri sayım başladı. İşte Yasak Elma final tarihi...

YASAK ELMA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Her bölümü ayrı beğenilen ve gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla her zaman adından söz ettiren dizinin büyük finaline sayılı günler kaldı.

Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin 29 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.

YASAK ELMA FİNALİ KAÇINCI BÖLÜMDE?

Senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Yasak Elma dizisi 179. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu bilgiye göre Yasak Elma'nın final bölümü 29 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı yayınlanacak.



