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  4. Yasak Elma final yapar yapmaz Eda Ece imaj yeniledi! Beğeni yağdı

Yasak Elma final yapar yapmaz Eda Ece imaj yeniledi! Beğeni yağdı

01.06.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma final yapınca Eda Ece hemen imaj tazeledi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun süredir aşk yaşayan Eda Ece, 21 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanırken, düğün öncesi imajıyla beğeni topladı.

Yasak Elma final yapar yapmaz Eda Ece imaj yeniledi! Beğeni yağdı

Uzun yıllardır "Yasak Elma" dizisinde Yıldız rolüne hayat veren Eda Ece final bölümü ardından hemen kuaföre koştu. Güzel isim final bölümü çekimleri sonrası imaj değiştirdi.

Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

21 Haziran'da evlenecek olan ünlü ismin yeni imajı büyük ilgi gördü. Takipçileri Ece'ye "Yakışmış", "Daha genç olmuş", "Düğüne hazırlık" gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, şimdilerde dünyaevine girmeye hazırlanıyor.


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