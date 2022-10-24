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Yasak Elma Hilal diziden ayrıldı mı? Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

24.10.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde 'Hilal' karakterine can veren Ece Özdikici'nin diziden ayrılacağı gündeme geldi. 6 sezondur Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan Yasak Elma dizisinde birçok oyuncu değişiklikleri meydana geldi. Bu kez "Yasak Elma Hilal diziden ayrılıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Yasak Elma Hilal diziden ayrıldı mı? Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma Hilal diziden ayrıldı mı? Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Ece Özdikici, Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da 'Hilal' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncu Yasak Elma'nın kadrosuna 6. sezon dahil olmuştu. Yasak Elma Hilal'in diziden ayrılacağı seyircilerin gündeminde yer aldı.

YASAK ELMA HİLAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yasak Elma 6. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Ece Özdikici dizide 'Hilal' karakterini canlandırıyordu. Ece Özdikici'nin Yasak Elma'dan ayrılacağı haberi geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hilal karakteri Yasak Elma dizisine veda ediyor.

ece özdikici Yasak Elma

Kendisini hapse attıran ve kendisinden boşanan eşini affetmeyen 'Doğan' avukatı 'Hilal'le' (Ece Özdikici) aşk yaşamaya başlamıştı. İntikam planlarını tek tek devreye sokan 'Doğan', 'Hilal'le' yollarını ayırmaya karar veriyor.

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