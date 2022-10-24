Yasak Elma Hilal diziden ayrıldı mı? Ece Özdikici Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Ece Özdikici, Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da 'Hilal' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncu Yasak Elma'nın kadrosuna 6. sezon dahil olmuştu. Yasak Elma Hilal'in diziden ayrılacağı seyircilerin gündeminde yer aldı.

YASAK ELMA HİLAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yasak Elma 6. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Ece Özdikici dizide 'Hilal' karakterini canlandırıyordu. Ece Özdikici'nin Yasak Elma'dan ayrılacağı haberi geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hilal karakteri Yasak Elma dizisine veda ediyor.

Kendisini hapse attıran ve kendisinden boşanan eşini affetmeyen 'Doğan' avukatı 'Hilal'le' (Ece Özdikici) aşk yaşamaya başlamıştı. İntikam planlarını tek tek devreye sokan 'Doğan', 'Hilal'le' yollarını ayırmaya karar veriyor.

