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Yasak Elma'nın Asuman'ı Melisa Doğu setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

03.11.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Asuman karakteriyle adından söz ettiren Melisa Doğu setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncun yeni adresi belli oldu. Bakın hangi proje ile anlaştı...

Yasak Elma'nın Asuman'ı Melisa Doğu setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren Melisa Doğu yakında yeni dizi projesi için sete çıkacak.

Başarılı oyuncu son olarak senaryosu ve yönetmenliğini Haki Biçici'nin üstlendiği “İyi Bir Aile Değiliz” filminde kamera karşısına geçmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Melisa Doğu MedYapım'ın FOX için çekeceği “Kopuk” dizisiyle el sıkıştı.

Melisa Doğu 1

Melisa Doğu, Perihan karakterine hayat verecek ve Ziya’nın (Kadir Çermik) eşi, Tan’ın (Mustafa Açılan) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Melisa Doğu 2

1981 yılında istanbul’da doğan Melisa Doğu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Melisa Doğu 3

Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapıyor. 14 yaşında modellik ve oyunculuk ile kariyerine başladı. Türkiye’de podyuma çıkan en genç model olarak tanınmaktadır. Konservatuvara gittikten sonra ise modelliği bırakmıştır.

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