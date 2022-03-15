Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay: Ciddi anlamda sarstı

Yasak Elma dizisine dahil olan Berk Oktay'dan kötü haber geldi. Sette koronavirüs dalgası olunca diziye ara verildi. Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Oktay, paylaşımında; "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez koronaya yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı" dedi.

Oyuncu. sözlerine; "Yazmamın sebebi, 'Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..." diye devam etti.

