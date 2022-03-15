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  4. Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay: Ciddi anlamda sarstı

Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay: Ciddi anlamda sarstı

15.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay ikinci kez koronavirüse yakalandı. Sete ara verilen Yasak Elma'da başrol oyuncusu hastalık sürecini ağır geçirdiğini söyledi.

Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay: Ciddi anlamda sarstı

Yasak Elma dizisine dahil olan Berk Oktay'dan kötü haber geldi. Sette koronavirüs dalgası olunca diziye ara verildi. Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Oktay, paylaşımında; "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez koronaya yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı" dedi.

Ekran Alıntısı

Oyuncu. sözlerine; "Yazmamın sebebi, 'Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..." diye devam etti.

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Yasak Elma dizisi Berk Oktay
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