Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay diziye veda ediyor! Başka ayrılıklar da olabilir

Yasak Elma 147. bölümünde yani 13 Haziran’da sezon arasına girecek. Final yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma’ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edeceği gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX’un göz bebeği dizilerinden Yasak Elma’yla ilgili yeni ayrılık haberleri de yolda…

Projenin bel kemiği karakterlerinden Yıldız’a hayat veren Eda Ece’nin dışında kalan ve ayrılacak oyuncularla ilgili son kararı yapımcı Fatih Aksoy verecek.

