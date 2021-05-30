Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

2018 yılından beri ekranda olan 'Yasak Elma' dizisinin yıldızları tatile çıktı. Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu, haftalık kiralama bedeli 10 bin euro (yaklaşık 105 bin TL) olan Arma isimli lüks gulet mavi tura çıktılar.

Tatilden sık sık pozlarını paylaşan güzel oyuncular gündemden düşmüyor. Son olarak Ender karakterine hayat veren Şevval Sam bikinili pozuyla dikkat çekti.

Eda Ece’nin çektiği bikinili karesini 48 notuyla paylaşan Sam fiziğiyle gençlere taş çıkarırken yaşıtlarına da adeta meydan okudu.

Sam'ın paylaşımına ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen ise "Yandı buralar Şevval" notunu düştü.



