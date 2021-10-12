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Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan oğlu Sadakatsiz’in Selçuk’u Tarık Emir Tekin’e nasihat

12.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma’da canlandırdığı Ender karakteriyle özdeşleşen Şevval Sam, Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin’e nasihatlerde bulundu. “Taro benden çok daha vizyoner” diyen Şevval Sam, oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam’dan oğlu Sadakatsiz’in Selçuk’u Tarık Emir Tekin’e nasihat

Ünlü oyuncu Şevval Sam ile futbolcu eski eşi Metin Tekin’in evliliğinden olan Tarık Emir Tekin, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Sadakatsiz isimli Kanal D dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteri ile annesinin mesleğine adım atan genç oyuncu, başarılı performanslar ortaya koyuyor.

"KENDİNİ İSPAT ETME YOLUNDA"

Yetenekleri ile dikkat çeken Tarık Emir Tekin’e annesinden nasihat gibi sözler geldi. Oğlunun başarılı bir dönem yaşadığı ile ilgili sözler üzerine Şevval Sam şöyle konuştu:

“Kendini ispat etme yolunda. Ben bile kendimi o anlamda ispat edebilmiş değilim. Ben bile oyunculuğu yeni öğrendim diye düşünüyorum. Taro benden çok daha ilerde, çok daha vizyoner ve donanımlı. Ben hiç dokunmadım, kendi başına yaptı. Oğlumla gurur duyuyorum.”

Hem anne oğul hem de meslektaş olarak paylaşımlar yaptıklarını anlatan Şevval Sam, karşılıklı olarak meslekle ilgili dürüst davrandıklarını anlattı. Oyuncu, “Aksi takdirde iyilik yapmış olmayız” ifadesini kullandı.

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Şevval Sam
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