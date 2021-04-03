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Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!

03.04.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da canlandırdığı Ender karakteriyle kendine bir kez daha hayran bırakan Şevval Sam, Kanal D’nin sansasyonel dizisi Sadakatsiz’in setine sürpriz ziyarette bulundu.

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!

Televizyon ekranlarının sevilen iki dizisi Yasak Elma ve Sadakatsiz yollarına dolu dizgin devam ederken, dizinin oyuncularını sosyal medyadan takip edenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam, Cansu Dere’nin Asya karakteriyle adeta harikalar yarattığı Sadakatsiz dizisinin setini ziyarete gitti.

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Şevval Sam’ın Sadakatsiz dizisinin setini ziyaret etmesinin arkasında iki önemli neden var. Bunlardan biri Sadakatsiz’de Selçuk karakterini canlandıran oğlu Tarık Emir Tekin’in olması. Sadakatsiz dizisi, Tarık Emir Tekin’in ilk oyunculuk denemesi.

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Diğer bir neden ise; Yasak Elma’nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un şu sıralar Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğuna oturuyor olması. Şevval Sam ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un çok yakın dost olduğu biliniyor.

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ŞEVVAL SAM: "HELLO ASYA"

Son ziyarette Cansu Dere ve Şevval Sam’ın samimi pozları da dikkat çekti. Sam’ın birlikte pozlarına “Bi Ender’lik yapayım… Hellooo Asyaaaa!” notuyla yaptığı paylaşım görenleri gülümsetiyor.

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Cansu Dere de bu paylaşımı Instagram sayfasından repost etti. Şevval Sam’ın bu sürpriz ziyareti, Sadakatsiz setinde hayli coşku yaratmış. Fotoğraflardan da bu keyifli anlar görülebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Yasak Elma dizisi Cansu Dere Şevval Sam
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