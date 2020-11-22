Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade!nin paylaştığı Yasak Elma dizisinde adeta yaprak dökümü yaşandı. Halit Argun karakterinin ölmesiyle Talat Bulut diziye veda ederken, Yasak Elma’da Barış Kılıç ve Gökhan Alkan ayrılığı yaşandı. Flaş ayrılık kararlarının sonrasında ise diziye Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık katıldı.

Çekimlerine son sürat devam edilen ve senaryosunda önemli ölçüde değişiklik yaşayan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, dizi setinden Erdal Özyağcılar ile çekilen bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu, usta isme ‘hoş geldin’ demeyi ihmal etmedi.

‘BİR DEVİR KAPANDI’

Başrol oyuncularından Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinden ayrılmasından sonra projeye Erdal Özyağcılar dahil oldu. Erdal Özyağcılar ile kamera karşısına geçecek olan Şevval sosyal medya hesabından beraber çekildikleri bir kareyi, “Hoş geldin Erdal Ağabey!” notuyla paylaştı. Sam’ın gönderisinde ‘bir devir kapandı’ etiketini kullanması dikkatleri çekti.

Şevval Sam’ın paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından yayınlayan usta oyuncu ise, “Hoş bulduk Şevvalcim” ifadelerini kullandı.



