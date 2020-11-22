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Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!

22.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!

Fox TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma’nın kadrosuna Erdal Özyağcılar dahil oldu. 23 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan 86. bölümün fragmanına usta oyuncu damga vurdu. Şevval Sam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdal Özyağcılar’ı karşıladı.

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade!nin paylaştığı Yasak Elma dizisinde adeta yaprak dökümü yaşandı. Halit Argun karakterinin ölmesiyle Talat Bulut diziye veda ederken, Yasak Elma’da Barış Kılıç ve Gökhan Alkan ayrılığı yaşandı. Flaş ayrılık kararlarının sonrasında ise diziye Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık katıldı.

Çekimlerine son sürat devam edilen ve senaryosunda önemli ölçüde değişiklik yaşayan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, dizi setinden Erdal Özyağcılar ile çekilen bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu, usta isme ‘hoş geldin’ demeyi ihmal etmedi.

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!

‘BİR DEVİR KAPANDI’

şevval sam

Başrol oyuncularından Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinden ayrılmasından sonra projeye Erdal Özyağcılar dahil oldu. Erdal Özyağcılar ile kamera karşısına geçecek olan Şevval sosyal medya hesabından beraber çekildikleri bir kareyi, “Hoş geldin Erdal Ağabey!” notuyla paylaştı. Sam’ın gönderisinde ‘bir devir kapandı’ etiketini kullanması dikkatleri çekti.

erdal özyağcılar

Şevval Sam’ın paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından yayınlayan usta oyuncu ise, “Hoş bulduk Şevvalcim” ifadelerini kullandı.

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Talat Bulut yüzünden diziden nefret etmiştik Gitmesi iyi oldu

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