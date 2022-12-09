MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

09.12.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılından beri yer aldığı Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevvsal Sam, ekip arkadaşlarıyla poz verdi. 49 yaşındaki güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Şevval Sam, rol arkadaşları Şebnem Dönmez, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz ile verdiği poza ''Yasak Elma kadınları'' notunu düştü. Dekolteli stiliyle beğeni toplayan Şevval Sam'a meslektaşlarından yorum yağdı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Biran Damla Yılmaz ve Sevda Erginci, Şevval Sam'in paylaşımını kalplere boğdu. Emel Sayın ise nazar boncuğu emojisi ekledi.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Bazı takipçileri Şevval Sam'a ''Sen olmadan dizi bir hiç kraliçe'' ve ''Bu güzellik gerçek olamaz'' gibi yorumlarda bulundu.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Şevval Sam, çöl pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Beyazlar içinde poz veren güzel oyuncu, fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Bir dönem eski futbolcu Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam'ın Taro Emir Tekin adında oyuncu bir oğlu var.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz'ın yaş gününü sahnede kutladıCem Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz'ın yaş gününü sahnede kutladı
Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusuMerak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu
Tartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çektiTartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Sevda Erginci yasak elma sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri kadınları

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."

Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.