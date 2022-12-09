Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Şevval Sam, rol arkadaşları Şebnem Dönmez, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz ile verdiği poza ''Yasak Elma kadınları'' notunu düştü. Dekolteli stiliyle beğeni toplayan Şevval Sam'a meslektaşlarından yorum yağdı.

Biran Damla Yılmaz ve Sevda Erginci, Şevval Sam'in paylaşımını kalplere boğdu. Emel Sayın ise nazar boncuğu emojisi ekledi.

Bazı takipçileri Şevval Sam'a ''Sen olmadan dizi bir hiç kraliçe'' ve ''Bu güzellik gerçek olamaz'' gibi yorumlarda bulundu.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Şevval Sam, çöl pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

Beyazlar içinde poz veren güzel oyuncu, fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Bir dönem eski futbolcu Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam'ın Taro Emir Tekin adında oyuncu bir oğlu var.



