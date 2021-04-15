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Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam paylaştı hayranlar çıldırdı

15.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam, Kaya karakteriyle diziye geri dönen Barış Kılıç’la birlikte Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı: 'Mutlu musunuz?'

Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam paylaştı hayranlar çıldırdı

Fox Tv’nin pazartesi akşamları yayınlanan yapımı Yasak Elma dizisinde değişiklikler bitmiyor. Yasak Elma dizisinde yaşanan son gelişme ise Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç’ın sürpriz bir şekilde geri dönmesi oldu.

Kaya karakterini oynayan oyuncunun hikayeye yeniden dahil olması, en çok da Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender ile Kaya aşkının yarım kalmasına üzülenleri çok sevindirdi.

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Hayranlarının Enkay olarak adlandırdığı çiftin hikayesi, gençlik yıllarında başlamıştı. Ender’in Kaya’dan bir oğlunun olduğu ve onu evlatlık verdiği öğrenilmiş, daha sonra oğulları Yiğit ortaya çıkmıştı. Kaya, hayatında artık gizem, oyun, plan istemediğini açık bir dille anlatsa da Ender’in yaptıklarına dayanamayıp gitmişti. Onun son yazdığı bir mektupla Yiğit’i de alıp gitmesi, Enkay’cıları da çok üzmüştü.

YASAK ELMA DİZİSİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

İkilinin aşkının bu şekilde bitmesinden dolayı dizinin takipçileri yarım kalan bu aşkın sürmesini istiyordu. Sonunda Kaya, yeniden döndü. Barış Kılıç diziye tekrar geldi.

Tabii Ender ve Kaya, kaldıkları yerden devam edebilecek mi, aşkları sürecek mi izleyip göreceğiz ama 85. bölümde giden Kaya’nın 106. bölümde dönüşü, sevinçle karşılandı.

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Şevval Sam da hayranlarına bir güzel sürpriz daha yaptı. Barış Kılıç ile sette çekilen bir pozlarını paylaşarak “Evet Enkaycılar mutlu musunuz bakalım?” diye sordu…

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Şevval Sam
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