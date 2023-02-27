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Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez'in eski eşini duyanlar inanamadı! Ünlü isimle aynı yastığa baş koymuşlar

27.02.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Handan karakteri ile karşımıza çıkan Şebnem Dönmez'in özel hayatı da merak ediliyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Şebnem Dönmez'in eski eşi kendisinden de ünlü çıktı. Bakın kiminle evliymiş...

Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez'in eski eşini duyanlar inanamadı! Ünlü isimle aynı yastığa baş koymuşlar

Şebnem Dönmez, FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Handan Kılıç karakterine hayat veriyor. Daha önce Kuzey Güney, Medcezir, Avlu gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncunun özel hayatı merak ediliyor. Dönmez'in 3 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi kendisinden de ünlü isim çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız...

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90'lı yıllarda başlayan sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde icra ettiği sunuculuk kariyerine; ilerleyen yıllarda oyunculuğu ekleyen Şebnem Dönmez, bu zamana kadar rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla büyük beğeni topladı.

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2004 yılında özgün senaryosu ve iddialı kadrosu ile akıllara kazınan Neredesin Firuze’de, 2006 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde başrol olarak yer aldı.

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2010 yılında Küçük Sırlar ile tekrar seyircinin karşısına çıkan Dönmez, 2012 yılında Kuzey Güney’de Melda karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan Medcezir’de Sude karakterini canlandırdı.

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2018 yılında Avlu dizisindeki başarılı performansının ardından, 2020 yılında Zemheri’de Mehveş karakteri ile beğeni topladı.

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Ünlü ouuncu 2022 sezonunda Handan karakteri ile Yasak Elma dizisiyle tekrar sevenleriyle buluştu. Dönmez, 16 televizyon dizisinde ve 8 sinema filminde yer aldı.

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Şebnem Dönmez'in eski eşi kendisinden de ünlü çıktı. Dönmez, 2004 yılında yönetmen, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay ile evlenmiş. Ancak ünlü çift 2007 yılında boşanmış.

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Ünlü oyuncu, yıllar sonra yaptığı bir açıklamasında ''Aşık olduğun ve hayatını paylaştığın birinden ayrılmak keyifsiz. Boşanmayı bünyem kaldırmadı'' sözleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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