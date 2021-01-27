Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Fox TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen entrika bombası dizisi Yasak Elma, 95. bölümüyle olay oldu. Kadrosuna dahil ettiği Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan'ın ardından entrikanın dozunun gittikçe arttığı dizide, genç oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Oktay'ın müstehcen sahnesi son bölüme damgasını vurdu.

MÜSTEHCEN SAHNE İZLEYECİYE PES DEDİRTTİ

Bahar karakterine hayat veren Şahinkaya, fırtınalar estiren dizinin entrika dozunu müstehcen sahne ile ikiye katladı. Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncu, son bölümde Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la yatak sahnesi izleyenlerin karşısına çıktı.

AİLE YAPISINI BOZUYOR

Müstehcen sahnenin ardından sosyal medyada gündem olan dizi, izleyiciler tarafından RTÜK'e şikayet edildi. Aile yapısını bozduğu gerekçesi ile şikayet edilen dizinin, bir sonraki bölümü merak içinde beklenirken, gözler RTÜK'ten gelecek karara çevrildi.

