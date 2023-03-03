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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'den paylaştı! 'Gözyaşlarımı tutamadım'

03.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan ve gönüllere taht kuran Eda Ece Anıtkabir'e gitti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ece'nin 'Gözyaşlarımı tutamadım' sözleri ise dikkat çekti.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'den paylaştı! 'Gözyaşlarımı tutamadım'

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından soluğu Anıtkabir'de aldı. İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını 'Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım' sözleri ile ifade etti.

Ünlü oyuncu Anıtkabir'den fotoğraflarını duygusal bir mesajla yayınladı. İşte Eda Ece'nin o sözleri;

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'' HUZUR İÇİNDE YAŞAYAMIYORUM''

''Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım.

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''KELİMELERE ZOR NOKTA KOYDUM''

Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam...''

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