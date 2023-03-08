Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Eda Ece sosyal medya hesabından ailesi ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundular.

Güzel oyuncu Eda Ece ailesiyle olan karelerini 'Ortaya karışık aile. Anne, baba, 2 ablam, eşleri, yeğenlerim, dayım ve ailesi' notu ile paylaştı.

Ece'nin annesi ile pozlarına; 'Güzellik anneden', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da lüks bir otel yapacakları düğün ile evlenecek.



