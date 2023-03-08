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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

08.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı bilinen ünlü oyuncu ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı. Annesini görenler 'Güzellik anneden' yorumunu yaptılar.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Eda Ece sosyal medya hesabından ailesi ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundular.

Güzel oyuncu Eda Ece ailesiyle olan karelerini 'Ortaya karışık aile. Anne, baba, 2 ablam, eşleri, yeğenlerim, dayım ve ailesi' notu ile paylaştı.

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Ece'nin annesi ile pozlarına; 'Güzellik anneden', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

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Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da lüks bir otel yapacakları düğün ile evlenecek.

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