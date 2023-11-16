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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bakın hangi efsane dizide rol almış! Eski halini görenler tanıyamadı

16.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Bir süre ekranlara ara vereceğini açıklayan güzel oyuncunun yıllar önce efsane dizide de rol aldığı ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler tanıyamadı.

En son Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yaz evlenmişti. Şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eda Ece 1

Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Eda Ece'nin yıllar önce Evrim Akın
Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın başrolünü paylaştığı efsane dizi Bez Bebek'te de rol aldığı ortaya çıktı.

Eda Ece 2

Eda Ece'nin siyah saçlı halini görenler tanıyamadı. Ünlü oyuncun esmer haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Eda Ece olduğunu öğrenince şaşırdım', 'İyi ki sarışın olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel oyuncu Eda Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde rol alıyordu.

Eda Ece bez bebek

Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili adlı dizideki rolü ile yaşadı. Daha sonra Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu: Karışık dizilerinde rol aldı.

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Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol aldı.

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Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası elektrik mühendisi, annesi ev hanımıdır.

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3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tamamladı.

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