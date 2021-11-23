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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile aşk pozları

23.11.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, Instagram hesabından basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile çektiği fotoğraflarını paylaştı. Sevgilisiyle ayrıldığı iddialarına paylaştığı fotoğrafla yanıt veren Eda Ece, "Gerçek hayat 2" notunu yazdı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile aşk pozları

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer'in ayrıldığı iddiaları magazin gündeminde yer almıştı.

"GERÇEK HAYAT 2" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu son paylaşımında adeta bu iddialara yanıt verdi.

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Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le çektiği selfie pozlarını Instagram'dan paylaşan Ece, "Gerçek hayat 2" notunu yazdı.

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Güzel oyuncunun paylaşımına 500 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan da paylaşıma "Bebeğim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
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