Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile aşk pozları

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer'in ayrıldığı iddiaları magazin gündeminde yer almıştı.
Ünlü oyuncu son paylaşımında adeta bu iddialara yanıt verdi.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le çektiği selfie pozlarını Instagram'dan paylaşan Ece, "Gerçek hayat 2" notunu yazdı.
Güzel oyuncunun paylaşımına 500 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan da paylaşıma "Bebeğim" yorumunu yaptı.
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