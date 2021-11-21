MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Ece'den Danilo Zanna isyanı: Benim zaten erkek arkadaşım var

Eda Ece'den Danilo Zanna isyanı: Benim zaten erkek arkadaşım var

21.11.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Yasak Elma’ dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece MasterChef jürisi Danilo Zanna ile hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Eda Ece açıklamasında "Benim zaten erkek arkadaşım var" dedi.

Eda Ece'den Danilo Zanna isyanı: Benim zaten erkek arkadaşım var

Yasak Elma'nın başrolleri Eda Ece ve Şevval Sam birlikte Etiler'deydi. Geçtiğimiz günlerde yıllar önce aynı filmde rol aldığı ve şimdilerde eşiyle boşanmak üzere olan Danilo Zanna ile sık sık vakit geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Eda Ece, bu haberlere sitem etti.

Eda Ece, konuyla “Yani benim zaten erkek arkadaşım var. Bir insanın erkek arkadaşı varken böyle bir haberin yapılması çok ayıp. Ayrılık haberleri doğru değil. Danilo ile Görümce filminde rol aldık. Onu da 2016’dan beri görmedim. Benim hiçbir suçum yok, Danilo’nun hiçbir haberi yok. Bunlar böyle masa başı haberler” dedi.

Eda Ece bir süredir Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
Aleyna Tilki'den Tarkan itirafı: En özel ruhlarından biriAleyna Tilki'den Tarkan itirafı: En özel ruhlarından biri
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Olay yaratan sözler! Sosyal medya ayaklandı

Olay yaratan sözler! Sosyal medya ayaklandı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.