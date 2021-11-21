Eda Ece'den Danilo Zanna isyanı: Benim zaten erkek arkadaşım var

Yasak Elma'nın başrolleri Eda Ece ve Şevval Sam birlikte Etiler'deydi. Geçtiğimiz günlerde yıllar önce aynı filmde rol aldığı ve şimdilerde eşiyle boşanmak üzere olan Danilo Zanna ile sık sık vakit geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Eda Ece, bu haberlere sitem etti.

Eda Ece, konuyla “Yani benim zaten erkek arkadaşım var. Bir insanın erkek arkadaşı varken böyle bir haberin yapılması çok ayıp. Ayrılık haberleri doğru değil. Danilo ile Görümce filminde rol aldık. Onu da 2016’dan beri görmedim. Benim hiçbir suçum yok, Danilo’nun hiçbir haberi yok. Bunlar böyle masa başı haberler” dedi.

Eda Ece bir süredir Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

