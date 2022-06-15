Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece göğüs dekolteli çiçekli elbisesiyle olay oldu! "Tam bir bebek"

Tam beş sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, dizideki rolüyle herkes tarafından sevilen bir isim haline geldi. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da nefes kesiyor. Son olarak çiçek desenli elbisesiyle verdiği pozla takipçilerinden tam not alan Ece, yorum yağmuruna tutuldu.

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Eda Ece, son olarak çiçek desenli elbisesiyle pozunu sergiledi.

Yüzünün güzelliği ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımı adeta yürek hoplattı.

Eda Ece'nin bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırırken, bazı takipçileriyse "Tam bir bebeksin" yorumlarında bulundu.





