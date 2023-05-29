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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece nikah tarihini açıkladı! Meğer herkes yanlış biliyormuş

29.05.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma'da hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu, Şevval Sam'ın sahneye çıkacağı düğünüyle ilgili ilk kez konuştu. Meğer nikah tarihini herkes yanlış biliyormuş...

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece nikah tarihini açıkladı! Meğer herkes yanlış biliyormuş

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece 4 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Ünlü çift nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eda Ece'nin Buğrahan Tuncer'le 20 Haziran’da nikah masasına oturacağı gündeme gelmişti. Ancak ünlü oyuncu nikah tarihinin yanlış bilindiğini dile getirdi.

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HERKES YANLIŞ BİLİYORMUŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nüfustaki adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu 20 Haziran’da 33. yaş gününü kutlayacak, 21 Haziran’da nikah masasına oturacak.

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Eda Ece’nin düğününde Şevval Sam’ın da sahne alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve Ayşegül Aldinç yapacak.

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