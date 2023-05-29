Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece nikah tarihini açıkladı! Meğer herkes yanlış biliyormuş

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece 4 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Ünlü çift nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Eda Ece'nin Buğrahan Tuncer'le 20 Haziran’da nikah masasına oturacağı gündeme gelmişti. Ancak ünlü oyuncu nikah tarihinin yanlış bilindiğini dile getirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nüfustaki adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu 20 Haziran’da 33. yaş gününü kutlayacak, 21 Haziran’da nikah masasına oturacak.
Eda Ece’nin düğününde Şevval Sam’ın da sahne alacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve Ayşegül Aldinç yapacak.