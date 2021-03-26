Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece, sosyal medyanın en aktif oyuncularından. Yıldız karakteriyle kariyerinde adeta bir zıplama yaşayan oyuncu, Instagram hesabından sette saçları yapılırken bir poz paylaştı.

Kamera arkasından paylaştığı fotoğraf ve videoları ilgiyle takip edilen Eda Ece, dizi hakkında bir spoiler daha paylaştı. Geçtiğimiz hafta izleyenlere büyük bir ters köşe yaptıran Yasak Elma’da, yaşananların bir kâbus olduğu anlaşıldı!

EDA ECE’NİN NE DEMEK İSTEDİĞİ ANLAŞILMADI

Yeni bölüm heyecanla beklenirken Eda Ece’den de aşağıdaki paylaşım geldi. Ancak fotoğrafa düştüğü notla ne anlatmak istediğini kimse anlamadı!

“Çile Fox’ta… 32 Mart Perşamba” notuyla paylaştığı fotoğrafla oyuncu espri yapıyor olsa gerek!

