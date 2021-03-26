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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

26.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen yapımlarından Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki hayranlarının kafasını karıştırdı.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece, sosyal medyanın en aktif oyuncularından. Yıldız karakteriyle kariyerinde adeta bir zıplama yaşayan oyuncu, Instagram hesabından sette saçları yapılırken bir poz paylaştı.

Kamera arkasından paylaştığı fotoğraf ve videoları ilgiyle takip edilen Eda Ece, dizi hakkında bir spoiler daha paylaştı. Geçtiğimiz hafta izleyenlere büyük bir ters köşe yaptıran Yasak Elma’da, yaşananların bir kâbus olduğu anlaşıldı!

EDA ECE’NİN NE DEMEK İSTEDİĞİ ANLAŞILMADI

Yeni bölüm heyecanla beklenirken Eda Ece’den de aşağıdaki paylaşım geldi. Ancak fotoğrafa düştüğü notla ne anlatmak istediğini kimse anlamadı!

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“Çile Fox’ta… 32 Mart Perşamba” notuyla paylaştığı fotoğrafla oyuncu espri yapıyor olsa gerek!

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Instagram
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Şairlerin "imge"lerine özenmiş gibi.

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