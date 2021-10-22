Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, yeni diziye hazırlanıyor!

Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Eda Ece, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YILDIZINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Eda Ece, Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı aynı zamanda da çok iyi arkadaş olduğu Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin’e övgüler yağdırdı. Oyuncu, Sadakatsiz dizisinde rol alan yakışıklı oyuncuyla ilgili şu sözleri söyledi; “Gerçek ünlü nedir? Tarık Emir Tekin’dir. Giyinmesi, iltifatları kabul ediş şekli. Oxford’da oyunculuk okudu geldi. Benden 7 yaş küçük. Uluslararası bir iş için İngilizce seçme istediler bana koçluk yaptı. Kendine gidip pantolon diktiriyor, 9 tane kolye takıyor. Gerçekten Johnny Depp gibi görünüyor çocuk.”

EDA ECE’DEN YENİ DİZİ

Kendi komedi dizisini yapacağını söyleyen Eda Ece, “Şu an görüşüyoruz. Yarım saatlik, 10 bölümlük bir iş olacak. Yapım şirketim de var. Kendim yazacağım. Kazandığım paraları bu işlere yatırmak istiyorum” dedi.

Kinci bir insan olmadığını belirten oyuncu, “Beni üzmüş birine iki, üç, beş, bin şans daha verebilirim. Küstüklerimle tekrar barışabilirim. WhatsApp’ta engellediğim 300 kişi falan vardır. Çünkü numaram ortaokuldan beri aynı” dedi.

SPOR YAPMIYOR

Spor yapmadığını söyleyen Eda Ece, “Cips, çikolata, jelibon, burger, hepsini çok severim. Stres içinde sette hep beraber kilo aldık. Makyöz bile almış. Beş senedir kayıttayız. Geçen sene 11 ay kayıttaydık. Kardeşim beni çekme diyesim geliyor. Spor yapmıyorum. Profesyonel sporcu bir sevgilim var. Spora olan borcumu böyle ödediğimi düşünüyorum” açıklamasıyla da güldürdü.

