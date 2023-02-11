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Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz depremzedeler için seferber oldu! Eda Ece de destek verdi

11.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş depremiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde büyük hasarlara neden oldu. Ünlü isimler ve vatandaşlar depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Yasak Elma oyuncusu Biran Damla Yılmaz da, depremzedeler için adeta seferber oldu...

Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz depremzedeler için seferber oldu! Eda Ece de destek verdi

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen şiddetli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeler için ünlü isimler de seferber oldu. Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz da ilk günden beri depremzedeler için bütün yardım kampanyalarına destek veriyor....

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncuBiran Damla Yılmaz, Pendik’te hazırlanan misafirhane için günlerdir çalışıyor. 35 kişilik barınma merkezinin tüm hazırlığıyla yakından ilgilenen Yılmaz’a Yasak Elma’daki rol arkadaşı Eda Ece'den de destek geldi. Dizinin Yıldız'ı malzeme desteğinde bulundu...

biran damla yılmaz

Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden; “Erzak, kıyafet temizlik malzemeleri, kişisel malzemeler bunların hepsine gelecek insanlar için ihtiyaç var. Yardımcı olmak isteyen herkes benimle irtibata geçebilir. Şu an yolda geliyorlar” açıklamasını yaptı.

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