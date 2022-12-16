Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

Güzel oyuncu Sevda Erginci, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla dikkat çekti. Kırmızı ceketinin altına siyah bir mini etek tercih eden Sevda Erginci'ye Gökçe Akyıldız, Melisa Aslı Pamuk, Şevval Sam ve Onur Tuna gibi isimlerden beğeni yağdı.

Sevda Erginci'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı Eda Ece, güzel oyuncuyu dünyaca ünlü yıldız Jenna Ortega'ya benzeterek ''Wednesday'' yorumunu yaptı.

Sevgili Geçmiş, El Kızı ve Seni Kalbime Sakladım gibi projelerde beklediği reytingi bulamayan Sevda Erginci, geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisine geri dönmüştü.

Konuk oyuncu olarak katıldığı diziye küçük bir senaryo değişikliğiyle temelli dahil oldu.



