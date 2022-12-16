MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

16.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl aradan sonra Yasak Elma dizisine geri dönen güzel oyuncu Sevda Erginci, Instagram hesabından süper minili pozunu paylaştı. Sevda Erginci'ye Yasak Elma'daki rol arkadaşı Eda Ece'den ilginç bir yorum geldi.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

Güzel oyuncu Sevda Erginci, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla dikkat çekti. Kırmızı ceketinin altına siyah bir mini etek tercih eden Sevda Erginci'ye Gökçe Akyıldız, Melisa Aslı Pamuk, Şevval Sam ve Onur Tuna gibi isimlerden beğeni yağdı.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

Sevda Erginci'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı Eda Ece, güzel oyuncuyu dünyaca ünlü yıldız Jenna Ortega'ya benzeterek ''Wednesday'' yorumunu yaptı.

Sevgili Geçmiş, El Kızı ve Seni Kalbime Sakladım gibi projelerde beklediği reytingi bulamayan Sevda Erginci, geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisine geri dönmüştü.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci süper minili pozunu paylaştı! Eda Ece dünyaca ünlü isme benzetti

Konuk oyuncu olarak katıldığı diziye küçük bir senaryo değişikliğiyle temelli dahil oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Ataizi'den Camdaki Kız'a duygusal vedaHande Ataizi'den Camdaki Kız'a duygusal veda
Ünlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktıÜnlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz Eda Ece Şevval Sam yasak elma Oyuncu döviz kuru güncel piyasa fiyata

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Galibiyet primi: Bir otobüs dolusu kadın

Galibiyet primi: Bir otobüs dolusu kadın

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.