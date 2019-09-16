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Yasak Elma'ya flaş transfer! Selin rolünü kim oynayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 16.09.2019 19:47 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı.

Yasak Elma'ya flaş transfer! Selin rolünü kim oynayacak?

FOX'un başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştıkları, Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin kadrosuna, güzel oyuncu Aylin Veziroğlu da katıldı. Veziroğlu, dizide 'Selin' karakterine hayat verecek.

aslı

Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak Tuvana Türkay katılmıştı.

Yasak Elma_49 (9)

YASAK ELMA 49. BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.

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