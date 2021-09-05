Yasak Elma yeni sezon fragmanında Murat Aygen sürprizi! Yasak Elma'nın 5. sezon yayın tarihi açıklandı!

Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül’de başladı. Eda Ece, Berk Oktay ve Şevval Şam'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın yeni sezon fragmanında diziye katılan Murat Aygen dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü. Ayrılıkların ardından ise diziye, son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen ile Biran Damla Yılmaz ve Ece Dizdar da katıldı.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Yasak Elma dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin yayınlanan 111. yeni bölüm fragmanında yayın tarihi 13 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.

