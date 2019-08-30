Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Iman Casablanca hangi rolde oynayacak?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizi, yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

IMAN CASABLANCA KADROYA DAHİL OLUYOR!

“Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.

“Yasak Elma” heyecanla beklenen yeni sezonuyla çok yakında FOX'ta.

